DINAMO ZAGREB Quatrième but de Soudani en championnat

L'attaquant des Verts Hillel Soudani était sur le banc pour cette 8e journée du championnat croate, sans doute pour se reposer de son périple international. Mais malgré le peu de temps de jeu qui lui était offert, l'attaquant de l'EN en a profité pour marquer son 4e but en championnat. Entré à la 58e, alors que le score est de 1-0 pour son équipe, il marquera le 3e but d'une jolie tête à la 84e. Le score final sera de 4-2 et le Dinamo reste leader du championnat avec 4 points d'avance sur Rijeka.