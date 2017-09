ESPAGNE Le clasico Real Madrid-FC Barcelone le 23 décembre

Le clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone comptant pour la 17e journée du championnat espagnol, sera disputé le samedi

23 décembre à 12h (heure algérienne), a annoncé le président de la Ligue espagnole (La Liga), Javier Tebas, dans la nuit de dimanche à lundi (hier: Ndlr) au micro de la radio espagnole Onda Cero. Tebas a précisé que cette

17e journée serait sans doute étalée exceptionnellement sur cinq jours, du mardi 19 au samedi 23 décembre, pour profiter de l'exposition offerte par les fêtes de fin d'année. L'horaire de mi-journée choisi pour ce clasico, assez inhabituel en Espagne, correspond à la volonté affichée de La Liga de séduire les téléspectateurs à l'étranger et notamment de rivaliser avec la puissante Premier League anglaise sur le marché asiatique. Real et Barça se sont déjà affrontés trois fois depuis le début de la nouvelle campagne: un match amical de pré-saison fin juillet aux Etats-Unis, remporté 3-2 par les Catalans, et deux autres en août lors de la Supercoupe d'Espagne gagnée par les Madrilènes (3-1, 2-0).