SCHALKE 04 Bentaleb buteur mais sorti à la mi-temps

Avant-hier, l'international algérien Nabil Bentaleb a vécu un après-midi contrasté. Buteur dès la 4e minute sur penalty, il et remplacé à la mi-temps par son entraîneur Tedesco. Dès la 4e minute, Nabil Bentaleb convertit un penalty, mais à la 40e, son marquage est un peu lâche sur Akolo, qui égalise. L'international algérien fait les frais du double changement à la mi-temps, lorsqu'il est remplacé par l'international autrichien Burgstaller. Un coaching qui va se révéler gagnant, entre les 47e et 49e minutes, le club de Gelsenkirchen marque deux buts. Naldo reprend de la tête un coup franc de Bastian Oczipka (47e), puis Guido Burgstaller, qui a remplacé Bentaleb, combine avec Amine Harit pour aller tromper Zieler à la 49e. Le score de 3-1 ne bougera plus. Pour Bentaleb, il s'agit du deuxième but de la saison, les deux ayant été marqués sur penaltys.