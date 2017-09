HANNACHI A RETIRÉ SA PLAINTE CONTRE LE DIRECTOIRE Un vent nouveau souffle sur la JS Kabylie

Par Kamel BOUDJADI -

La sagesse semble prendre le dessus dans la maison de la JS Kabylie. Quelques heures seulement après l'élection de Hamid Sadmi à la tête du club kabyle, c'est au tour de l'ancien président, Mohand Cherif Hannachi, de démontrer son amour pour son ancien club. Des sources ont annoncé hier que ce dernier a décidé finalement de retirer son dépôt de plainte déposée contre le directeur qui lui avait, pour rappel, retiré sa confiance lors de l'assemblée générale. Aussi, avec cette décision, les Canaris vont enfin pouvoir renouer avec le calme et la stabilité, surtout au lendemain de la belle victoire arrachée ce week-end contre l'USM Blida au stade Brakni (2-3). Une performance qui a permis aux poulains du duo Rahmouni-Moussouni de préparer la suite de leur parcours en championnat avec plus d'ambition et de tranquillité. Suite à cette démarche de Hannachi, les Canaris pourront ainsi se concentrer sur le terrain loin de tous les conflits qui ont failli avoir raison de l'équipe. Déjà avec la venue de Abdelhamid Sadmi, un vent différent semble souffler sur les falaises de la Kabylie et en particulier sur la maison des Jaune et Vert, en attendant la concrétisation du projet de la nouvelle direction avec les Italiens.