INVITÉ PAR LA FAF Première journée de Blaquart à Alger

L'ancien directeur technique national à la Fédération française de football, François Blaquart, et consultant indépendant sur la formation des joueurs et des entraîneurs, est arrivé à Alger samedi soir sur invitation de la Fédération algérienne de football. L'objet de sa visite est de discuter avec la direction de la FAF de la possibilité d'établir une expertise sur la formation en Algérie et sur le fonctionnement actuel de la direction technique nationale et de proposer, à titre de consulting, des réformes afin d'en améliorer le rendement et la performance. Avant-hier matin, il a participé à une réunion avec le président de la FAF, Kheireddine Zetchi, à laquelle ont assisté Fodil Tikanouine, directeur technique national, Rabah Madjer, conseiller du président de la FAF, Mohamed Saâd, secrétaire général de la FAF, ainsi que trois membres du Bureau fédéral: Hakim Medane, Larbi Oumamar et Rachid Gasmi. Les discussions ont consisté en un état des lieux concernant le football algérien, qu'il soit professionnel ou amateur, ainsi que la réalité de la formation en Algérie et les ambitions de la FAF pour effectuer un saut qualitatif dans ce domaine. Dans l'après-midi, Blaquart s'est déplacé au Centre technique national de Sidi-Moussa. Après une visite des différentes installations et infrastructures, il a rencontré des directeurs techniques régionaux qui lui ont brossé un tableau sur l'architecture du football dans les régions et les difficultés rencontrées sur le terrain.

Enfin de journée, il a effectué une visite inopinée dans certains stades de la banlieue est d'Alger afin de s'imprégner des conditions d'entraînement des jeunes catégories.