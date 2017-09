LIGUE DES CHAMPIONS DE L'UEFA:PHASE DES POULES-1ÈRE JOURNÉE Le PSG de Neymar et le Barça entrent en lice

Messi va croiser de nouveau la muraille italienne

Le choc de la première journée va opposer le Barça à la Juventus de Turin, finaliste l'an dernier mais qui a perdu son meilleur défenseur, Leonardo Bonucci.

Le Paris SG, qui a frappé un grand coup au mercato estival en recrutant Neymar et Kylian Mbappé, débute sa mission Ligue des champions ce soir à Glasgow, tandis que le FC Barcelone veut prouver qu'il ne s'est pas affaibli contre la Juventus Turin. Est-ce enfin la bonne année pour le PSG? Incapable de dépasser le stade des quarts de finale de la C1 (éliminé même en 8es la saison dernière), le club parisien a décidé de s'attacher les services des joueurs les plus convoités du foot mondial. Au risque de se mettre à dos tous ses concurrents et de déclencher une enquête de l'UEFA dans le cadre du fair-play financier. Très prometteur face à Metz vendredi (5-1) en championnat, le trio «MCN» (Mbappé-Cavani-Neymar) va pouvoir désormais tester sa puissance de feu au niveau continental sur la pelouse du Celtic. Dans l'autre rencontre du groupe B, le Bayern Munich, qui s'est déjà incliné en championnat contre Hoffenheim (2-0) et cède à la tentation des règlements de compte par voie de presse, va s'efforcer de redresser la situation à domicile contre Anderlecht.

Le choc de la première journée va opposer le Barça à la Juventus de Turin, finaliste l'an dernier mais qui a perdu son meilleur défenseur, Leonardo Bonucci. Après un été difficile sur le marché des transferts - départ non prévu de Neymar, échec de la piste prioritaire, Philippe Coutinho - les coéquipiers de Leo Messi voudront prouver qu'ils restent parmi les favoris de la compétition. Problème de taille: la «Juve» partage exactement la même ambition. Si l'affiche AS Rome - Atletico Madrid est également alléchante sur le papier, les projecteurs seront braqués également sur les clubs anglais Manchester United, qui reçoit Bâle et Chelsea, opposé à la curiosité Qarabag, premier club azerbaïdjanais engagé en C1.

Avec leurs moyens colossaux - somme record de 1,5 milliard d'euros dépensés cet été par les clubs anglais - les représentants de la puissante Premier League voudront montrer qu'ils sont capables de se mêler de nouveau à la lutte pour le titre suprême et de mettre fin à l'hégémonie espagnole.