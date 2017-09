LIGUE 1 MOBILIS - 3E JOURNÉE:CR BELOUIZDAD-MC ALGER (AUJOURD'HUI-17H) Le public réclame du spectacle

Par Saïd MEKKI -

Les Mouloudéens prêts à défier les Belouizdadis dans leur fief

Seul leader avant cette 3e journée, le CR Belouizdad veut garder le leadership et ne pense donc qu'à la victoire d'autant que le match se jouera devant son propre public et sur la pelouse de son stade fétiche, le stade du 20-Août 1955.

Le CR Belouizdad accueillera son voisin algérois, le MC Alger, aujourd'hui à partir de 17h au stade du 20-Août 1955 pour le compte d'un match avancé de la 3ème journée de la Ligue 1 Mobilis.

Ce match a été avancé à aujourd'hui, pour permettre au MC Alger de bien aborder son match aller des quarts de finales de la coupe de la Confédération africaine de football, prévu samedi prochain au stade du 5-Juillet, face au Club Africain de Tunis. Et justement, les joueurs du Mouloudia sont décidés à gagner ce match pour au moins deux raisons logiques: la première est de remporter ce derby pour effacer le dernier semi-échec, contre le champion d'Algérie en titre, l'ES Sétif, samedi dernier à domicile. Et la deuxième raison est d'aborder les quarts de finales de la coupe de la CAF avec un moral gonflé à bloc. Seulement, le coach du MCA, Casoni, appréhende ce match dans la mesure où il ne peut compter sur un de ses joueurs clés à savoir Aouedj qui est blessé alors que le gardien de but, Chaouchi, risque de ne pas jouer ce derby car il a écopé d'un carton jaune samedi dernier. Il est vrai que le MCA possède un effectif très riche, mais, il faut savoir aussi qu'il faut choisir les plus en forme puisque l'équipe doit jouer trois matchs en une semaine. Après le match contre l'ESS, le MCA enchaîne avec ce match contre le CRB, aujourd'hui, avant d'accueillir le Club Africain samedi prochain pour le compte de la coupe de la CAF. Ce qui veut dire que Casoni se doit d'appliquer le turn-over de ses joueurs pour assurer une bonne dynamique. D'ailleurs, le coach du MCA récupère Hachoud qui a purgé sa suspension lors du dernier match de son équipe contre l'ES Sétif. Evoquant le derby, le coach du MCA se contente de dire que: «Nous allons continuer à travailler et on va faire l'état des lieux après le nul contre l'ESS avant de trancher...». Et justement, en face, il y aura aujourd'hui, le CR Belouizdad dont les joueurs se surpassent pour montrer au président qu'ils se sacrifient en remplissant convenablement leur mission dans chaque match alors que lui, n'a pas encore rempli la sienne en les régularisant sur le plan financier. Seul leader avant cette 3e journée, le CR Belouizdad veut garder le leadership et ne pense donc qu'à la victoire d'autant que le match se jouera devant son propre public et sur la pelouse de son stade fétiche, le stade du 20-Août 1955.

Le coach Todorov n'a pas hésité à déclarer depuis sa victoire dans son premier derby qu'il a disputé face à l'USMH: «On ne pense qu'au Mouloudia». Et de préciser surtout: «On n'a pas besoin de longs discours, les joueurs savent ce qui les attend ce mardi...». Le Chabab vise donc une troisième victoire consécutive en attendant le Mouloudia d'Alger de pied ferme au stade du 20-Août 1955 dans la perspective de rester dans la dynamique des victoires. Un chaud derby algérois, qui promet énormément vu l'importance de l'enjeu qu'il revêt, aussi bien pour le Chabab que pour le MCA, puisque la place de leader est très convoitée en ce début de saison...