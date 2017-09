JEAN-MICHEL LARQUÉ, ANCIEN CAPITAINE DE SAINT-ÉTIENNE "Rachid Mekhloufi est mon maître"

L'ex-commentateur vedette de TF1, Jean-Michel Larqué, également ancien capitaine emblématique de l'AS Saint-Étienne est revenu sur sa carrière dans un entretien accordé à L'Équipe. Interrogé sur les joueurs qui l'ont marqué durant sa carrière l'ex-compère de Thierry Roland a désigné la légende Rachid Mekhloufi: «J'ai eu deux maîtres. Rachid Mekhloufi, quand je suis arrivé à Saint-Étienne, j'avais l'impression que je pouvais de temps en temps faire certaines choses un peu comme lui... C'était le maître à jouer, le stratège. Plus intelligent que n'importe qui. Un joueur fabuleux et d'une humilité! Un garçon très fin dans le jeu. Le second, c'est Salif Keïta. Et là, je me suis dit: Il me régale, mais je ne pourrai jamais le copier. On n'avait pas du tout la même morphologie, pas les mêmes qualités. Salif, c'était plutôt les grands espaces. Je l'ai vu en claquettes et en chaussettes, à Lille, pendant la promenade d'avant-match dans la neige. Il n'en avait jamais vu de sa vie. L'après-midi, il s'est baladé sur le terrain enneigé.»