LE FC BARCELONE CHANGE ENCORE D'AVIS Le Barça reviendra à la charge pour Seri

Longtemps, Jean-Michaël Seri a cru réaliser son rêve. Longtemps, il s'est imaginé revêtir le maillot du FC Barcelone, avant que tout ne capote dans les ultimes instants. Dès lors, chaque partie a rejeté la faute sur l'autre. Le président niçois, Jean-Pierre Rivère, a assuré que le Barça avait simplement changé d'avis sur le joueur tandis que, côté catalan, on expliquait que Nice avait eu les yeux plus gros que le ventre en réclamant plus que les 40 M de la clause signée sous seing privé. Seri a accusé le coup, mais a vite relevé la tête, pour sortir un match abouti face à l'AS Monaco samedi dernier. «Ce transfert raté à Barcelone m'a touché comme lorsqu'un joueur rêve grand. Mais cela ne m'a pas déstabilisé. Si aujourd'hui, nous avons sorti ce match, c'est parce que nous avons été très costauds mentalement et que j'ai tout oublié et que j'ai tourné la page», a-t-il ainsi déclaré après le derby de la Côte d'Azur. Mais si tout recommençait en janvier prochain pour le mercato hivernal? C'est ce qu'annonce d'ores et déjà le journal espagnol Sport hier. Le média raconte déjà que Seri était une option viable mais qu'elle a été écartée, non pas pour des raisons techniques comme évoqué par la direction blaugrana, mais à cause des dossiers Coutinho et Di Maria, que le Barça espérait boucler dans les dernières heures du mercato. À cause de ce rush final, à la conclusion malheureuse pour le club catalan, Seri a été sacrifié. Mais il n'est pas rayé de la carte et le staff technique souhaite toujours l'intégrer à l'effectif dès que possible. Pour Sport, un transfert en janvier s'avère une hypothèse plus que crédible puisqu'un accord existe, aussi bien avec le joueur qu'avec Nice. Affaire à suivre donc.