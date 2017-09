SANCTIONS Un match à huis clos pour la JSK

La commission de discipline, réunie avant-hier, a infligé un match à huis clos pour la JS Kabylie pour utilisation et jets de fumigènes sur le terrain avec un arrêt momentanée (art 69, alinéa c):2ème infraction, lors de sa rencontre face à l'USM Blida qui s'est déroulée le samedi 9 septembre au stade Brakni à Blida pour la compte de la 2ème journée du championnat de Ligue 1 Mobilis. La JSK a écopé également d'une amende de 100 000 DA d'amende. Dans le camp blidéen, l'entraîneur des gardiens, M'hamed Haniched a été sanctionné de six mois de suspension dont trois avec sursis plus 40 000 DA d'amende pour comportement anti-sportif envers officiels. Par ailleurs, le latéral gauche de l'ES Sétif, Chamssedine Nessakh, expulsé face au MC Alger, suite à son accrochage avec le défenseur Bouhenna, a écopé de trois matchs de suspension ferme plus 30 000 DA d'amende en sus de l'avertissement reçu au cours de la rencontre, comptabilisé comme avertissement. L'attaquant du GC Mascara, Mohamed Amine Hamiani, a lui aussi écopé d'une suspension de deux matchs ferme suite à son expulsion pour faute grave. Enfin, la JSM Béjaïa a écopé d'une mise en garde plus 100 000 DA d'amende pour utilisation de fumigènes et jet d'un fumigène.