LIGUE DES CHAMPIONS DE L'UEFA:PHASE DES POULES-1ÈRE JOURNÉE Le Real Madrid remet sa couronne en jeu

Zinédine Zidane va-t-il réussir l'incroyable triplé, moins de trois ans après sa prise de fonction? C'est le nouveau défi qui s'offre au technicien français qui a déjà presque tout gagné avec les Merengues, alors que le début de saison en Liga a été décevant. S'il sera privé de Karim Benzema, blessé ce week-end, «ZZ» pourra compter sur les retours de Cristiano Ronaldo, suspendu en Liga et de Raphaël Varane, remis d'une blessure à l'adducteur droit, contre le modeste club chypriote. De quoi offrir un festival de buts à l'insatiable public du Santiago-Bernabeu? Dans l'autre match du groupe H, Tottenham et le Borussia Dortmund, outsiders du Real, vont s'affronter dans un duel déjà décisif afin de prendre une option sur l'une des deux places qualificatives pour le tour suivant. Monaco, deuxième représentant français de la compétition avec le Paris SG, a un statut de demi-finaliste de la C1 à défendre. Eliminée l'an dernier par la Juventus de Turin après un remarquable parcours, l'ASM va s'efforcer de montrer face au RB Leipzig de Jean-Kevin Augustin que les départs massifs de ses cadres (Kylian Mbappé, Benjamin Mendy, Tiémoué Bakayoko...) n'ont pas altéré son niveau de jeu. Il y a deux autres clubs anglais en lice, Liverpool qui recevra le FC Séville et Manchester City en déplacement chez le Feyenoord Rotterdam. Les investissements massifs sur le marché des transferts - somme record de 1,5 milliard d'euros dépensés cet été en Angleterre - doivent payer pour se mêler à la lutte pour le titre européen suprême..