CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DE VOLLEY ASSIS Entrée en lice de l'Algérie aujourd'hui contre l'Egypte

La sélection algérienne messieurs de para-volley (volley pour handicapés) entame sa campagne africaine, aujourd'hui, contre l'Egypte, pour le compte de la seconde journée du championnat d'Afrique des nations (hommes et dames) qui a débuté hier et se poursuivra jusqu'au 17 septembre à Kigali au Rwanda, avec la participation de sept pays chez les messieurs et quatre en dames. L'Algérie a été tirée dans le groupe B, aux côtés de l'Egypte et la RD Congo, alors que le groupe A est composé du Maroc, Afrique du Sud, Kenya et Rwanda (pays hôte). Le rendez-vous de Kigali offre deux billets (le 1er et le second) pour prendre part aux Championnats du monde (messieurs et dames), prévus aux Pays-Bas en juillet 2018. La première journée du tournoi jouée mercredi a permis au Maroc de battre le Kenya 3-0 (25-21, 25-19 et 25-18) et au champion d'Afrique en titre, l'Egypte de disposer de la RD Congo 3-0 (25-7, 25-3 et 25-15). Le dernier match de la journée oppose, mercredi en soirée, le Rwanda à l'Afrique du Sud, alors que l'Algérie est exempte de cette première journée.