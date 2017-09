CS CONSTANTINE-USM BEL ABBÈS (DEMAIN-17H45) Une belle affiche qui promet du jeu

Les joueurs du CSC seront bien sous pression car jouant devant leurs propres supporters et sur un terrain qui leur est bien familier.

Le coach Abdelkader Amrani et ses joueurs du CSC, se doivent de gagner le match de demain à domicile en recevant la coriace équipe de l'USM Bel Abbès, pour reprendre confiance. Amrani veut tellement gagner ce match à domicile qu'il a non seulement averti ses joueurs pour ne point faire les mêmes erreurs que lors du dernier match perdu face au DRBT, mais à même programmé un match amical avant-hier contre le NRB Téleghma (2-1). Le coach des Sanafir compte donc beaucoup sur les efforts des joueurs et leur concentration lors du match de demain à Constantine prévu à partir de 17h45 face à l'USMBA pour le compte de la 3e journée de la Ligue 1 Mobilis. La dernière rencontre amicale disputée contre Téleghma a donc permis au coach Amrani de tirer les enseignements nécessaires afin d'éviter les mêmes erreurs lors des prochains matchs de l'équipe en championnat. D'ailleurs l'entraîneur du CS Constantine est très direct en confiant que «J'ai parlé aux joueurs et j'attends une réaction positive face à l'USMBA». Ce qui montre vraiment l'envie de gagner ce match pour le coach Amrani. Il faut savoir que les deux équipes partagent la 8eme place avec un total de trois points chacune. Et une victoire pour l'une comme pour l'autre lui permettrait donc de se hisser vers le haut du tableau. Ce qui d'ailleurs constitue le vrai enjeu de cette rencontre entre deux équipes pratiquant du beau football. Les joueurs du CSC seront bien sous pression car jouant devant leur propre supporters et sur un terrain qui leur est bien familier. La défaite est donc bien interdite pour eux. Par contre, pour les joueurs de l'USM Bel Abbès, ils seront plus à l'aise dans la mesure où ils n'ont pas de pression du tout. Revigorés par leur dernière victoire à domicile face à l'Olympique de Médéa, les joueurs du coach Cherif El Ouazzani ont hâte de confirmer en tentant un bon résultat de ce périlleux déplacement à Constantine. Ironie du sort, le coach de Bel Abbès a lui aussi programmé un match amical pour ses joueurs afin d'effectuer les derniers réglages avant le déplacement à Constantine.

Benabderahmane et ses coéquipiers ont joué une rencontre amicale mardi dernier contre la JS Sidi Brahim (6-2). Ce qui a constitué un bon galop d'entraînement pour les joueurs de l'USMBA. Cherif El Ouazzani déclare à la séance de la reprise des entraînements de son équipe qu'«on va faire avec l'actuel effectif en attendant» avant d'ajouter «On tâchera de réussir: un bon résultat devant le CSC». Ce qui veut dire que le coach de l'USMBA n'est pas satisfait des joueurs actuels. N'empêche qu'il doit faire avec avant un petit renforcement au mercato d'hiver. Pour le moment place est au match de demain en déplacement à Constantine sur lequel l'ex-international oranais compte beaucoup pour la reprise de la confiance chez les joueurs.