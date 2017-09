ELIMINATOIRES DU MONDIAL 2018 (U20-FILLES):ALGÉRIE-GHANA, DEMAIN À BOLOGHINE, À 19H Mission délicate pour les Algériennes

La sélection algérienne féminine des U20 accueillera son homologue ghanéenne demain à 19h au stade Omar-Hamadi en match aller du premier tour, tandis que la manche retour aura lieu le 29 septembre à Accra.

Le responsable technique des sélections nationales féminines de football Azzedine Chih a estimé mardi que la double confrontation contre le Ghana dans le cadre du premier tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2018 des U20 prévue les 15 et 29 septembre s'annonce difficile mais constitue une bonne occasion pour les jeunes joueuses algériennes de se mesurer aux meilleures africaines. «Notre objectif est déjà d'avoir mis en place une sélection nationale U20 qui va jouer en aller-retour contre la sélection du Ghana. C'est vrai que c'est une grande sélection, qui participe au Mondial des jeunes catégories tous les deux ans, et ce ne sera pas évident sur le plan de la performance, mais ce sera une occasion pour nous de voir ce qui se passe au niveau international, notamment pour ces filles qui n'ont jamais eu l'occasion auparavant de jouer un match international. Ce sera une opportunité pour elles de découvrir le football africain, de se frotter à des joueuses plus fortes. Cependant, jouer contre le Ghana n'a pas créé un complexe, que ce soit pour le staff technique ou pour les joueuses.» a déclaré Chih au site officiel de la FAF. La sélection algérienne féminine des U20 accueillera son homologue ghanéenne demain à 19h au stade Omar-Hamadi en match aller du premier tour, tandis que la manche retour aura lieu le 29 septembre à Accra. Le Mondial féminin des U20 aura lieu en France en août 2018. En prévision de la rencontre aller, l'équipe algérienne est en stage bloqué au Centre technique national de Sidi Moussa. 21 joueuses évoluant dans le championnat national sont retenues par le staff technique sous la conduite de Ouahiba Rahal, renforcé à l'occasion par l'ensemble du staff de la sélection A. «Ce n'est pas facile parce que ce sont des joueuses qui ne s'entraînement pas beaucoup durant la saison. Elles souffrent de carences sur les plans technique et physique, mais nous essayons de travailler tous les aspects en même temps. Nous sommes obligés de passer par là. C'est une étape très importante qui va nous permettre de faire une évaluation par la suite et de tirer le maximum d'enseignements pour pouvoir aller plus tard vers une formation à long terme et ne plus attendre que des compétitions arrivent pour se préparer. Cette équipe est mise sur pied depuis un mois et demi seulement et nous essayons de la préparer de la meilleure manière possible et ces deux matchs ne pourront que bonifier le capital expérience des joueuses.» a-t-il expliqué. Parmi les 21 joueuses des U-20 en regroupement à Sidi Moussa, il y a des joueuses de la sélection U17 qui se préparent ainsi en vue de la double confrontation contre le Mali en octobre prochain dans leur catégorie. «C'est une bonne chose. Elles joueront sans complexe», a estimé Chih.