HANNI ET ANDERLECHT ONT LOURDEMENT CHUTÉ EN LIGUE DES CHAMPIONS "Le Bayern est au-dessus de nous"

Anderlecht a débuté avant-hier soir la phase des poules de l'UEFA Champions League dans un groupe B très relevé.

Les Bruxellois ont logiquement été battus à l'Allianz Arena par le Bayern Munich

(0-3). Le capitaine anderlechtois Sofiane Hanni était aligné d'entrée, disputant l'intégralité de la rencontre, que le club belge a en grande partie disputée à dix, suite à l'exclusion de Sven Kums très tôt dans la partie (10'). Le milieu de terrain était titularisé de manière surprenante par René Weiler dans l'axe de la défense. Un choix qui n'a pas porté ses fruits puisqu'il a été exclu après 10 minutes et a provoqué un penalty transformé par le buteur polonais Robert Lewandowski (12').

Deux autres buts viendront s'ajouter pour les Munichois en seconde période (Thiago Alcântara et Joshua Kimmich), pour une victoire logique du champion d'Allemagne. Au sortir de la rencontre, l'international algérien Sofiane Hanni se montrait frustré, mais réaliste.

«Il y a un peu de regret. Le plan prévu a été respecté et appliqué à la lettre et on a pu déranger cette équipe du Bayern. Il y a aussi du regret d'avoir manqué cette occasion en 2ème mi-temps, on aurait pu revenir à 1 but partout. C'est cela la Ligue des champions, une erreur cela ne pardonne pas. Il faut aussi être réaliste et le Bayern est au-dessus de nous», a analysé l'Algérien au micro de la Rtbf. Et Sofiane Hanni d'ajouter: «Dans notre groupe, il y a deux cadors (le Bayern et le PSG, vainqueur 0-5 face au Celtic, ndlr) qui ont l'ambition de remporter la Ligue des Champions et puis il y a le Celtic et nous. On va se battre pour la 3ème place.» Lors de la 2e journée, le champion de Belgique sera opposé à domicile le 27 septembre au Celtic Glasgow, qui a sèchement été battu chez lui par le PSG (0-5).