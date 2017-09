LIGUE DES CHAMPIONS AFRICAINE L'USMA s'est envolée hier pour le Mozambique

Le représentant algérien en Ligue des champions africaine, l'USM Alger a embarqué hier, pour le Mozambique, en prévision du quart de finale aller de cette prestigieuse compétition, qui l'opposera samedi (15h locale/14h heure algérienne) au Ferroviario Da Beira. La délégation algérienne composée de 55 membres, dont 21 joueurs, s'est déplacée à bord d'un vol spécial, à destination de Beira, où est basé leur futur adversaire. Un long périple, devant durer une bonne dizaine d'heures, avant d'arriver à destination, où les Usmistes effectueront deux séances d'entraînement avant le match. Le groupe est amoindri par l'absence de certaines pièces maîtresses, notamment, le meneur de jeu Amir Saâyoud (suspendu), l'attaquant Faouzi Yaia (blessé) et le jeune milieu récupérateur Oussama Chita (non qualifié en C1), au moment où les milieux de terrain Faouzi Bourenane et Réda Bellahcène n'ont pas été retenus pour des considérations purement techniques. Ce match aller contre le Ferroviario Da Beira s'annonce décisif dans la perspective d'une qualification en demi-finale, et les Rouge et Noir se sont dit décidés à «bien le négocier» pour aborder la manche retour dans de bonnes conditions. Fondé en 1924, le Ferroviario Da Beira ne compte que trois titres majeurs à son palmarès: un championnat national et deux coupes du Mozambique.