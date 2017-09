MC ORAN Les autorités locales s'engagent à aider handball

Les autorités de la wilaya d'Oran se sont engagées à aider la section handball du MC Oran qui souffre le martyre, comme le reflètent les résultats de son équipe première.

Celle-ci flirte à chaque fois avec la relégation en deuxième division depuis plusieurs années. Le président du club amateur du MCO, Tayeb Mahyaoui, accompagné du président de la section handball Nacer Eddine Bensedjrani et de membres du staff technique de l'équipe, ont été reçus mardi soir par le wali d'Oran, Mouloud Chérifi, a-t-on appris des services de la wilaya. Lors de cette rencontre, le wali avait rassuré ses hôtes quant à sa disponibilité à soutenir les Rouge et Blanc et contribuer dans la renaissance de cette grande école de handball.

Le Mouloudia d'Oran, qui avait offert au jeu à sept algérien, son premier titre continental interclubs en 1986, a sombré depuis plusieurs années.

Le club ne parvient aussi plus à s'illustrer sur la scène nationale. Les problèmes financiers sont pour beaucoup dans cette situation, selon les dirigeants du club, au moment où l'équipe de football, passée au statut professionnel depuis 2010, se taille la part du lion dans les subventions allouées par les autorités locales.

Le Mouloudia d'Oran doit son maintien parmi l'élite en fin d'exercice passé au changement du système de compétition décidé par la Fédération algérienne de la discipline, rappelle-t-on.