STADES DE BARAKI, D'ORAN ET DE TIZI OUZOU Les travaux avancent

Le ministre de la Jeunesse et des Sports,

El Hadi Ould Ali, a affiché avant-hier à Alger son optimisme quant à la réception des stades de Baraki, Oran et Tizi Ouzou dans les délais escomptés, soit début 2018. Le ministre qui s'exprimait à la clôture de la 1ère édition de la compétition «Sumer Playoffs 2017» qui s'est déroulée du 7 au 11 septembre à la salle Harcha-Hacène (Alger), a indiqué que les travaux au niveau des stades de Baraki (Alger), d'Oran et de Tizi Ouzou «connaissent un taux d'avancement appréciable et font l'objet d'un suivi particulier par le secteur». «Nous suivons également de près le taux de réalisation du complexe nautique et du village olympique devant accueillir les Jeux méditerranéens de 2021 d'Oran. Une évaluation régulière se fait au niveau central et local», a ajouté le ministre. Pour ce qui est du stade de Rouiba (Alger), le premier responsable du secteur a indiqué que cette infrastructure sportive «importante» ne relevait pas de son secteur, précisant que des travaux d'aménagement ont été lancés par l'Assemblée populaire communale de Rouiba et la wilaya d'Alger. Il a souligné dans ce sens l'importance de «la reprise des travaux au niveau de ce stade dans les plus brefs délais afin de renforcer les infrastructures footballistiques à Alger, d'autant que les travaux au niveau du stade de Baraki n'ont pas encore été achevés et que le stade du 5-Juillet abrite uniquement les derby algérois».