TOURNOI DE HAMMAMET DE TENNIS Inès Ibbou qualifiée au 2e tour

La joueuse de tennis algérienne Ines Ibbou s'est qualifiée hier au deuxième tour du tableau final d'un tournoi international «Open», organisé du 11 au 17 septembre à Hammamet (Tunisie), après sa victoire par deux sets à zéro contre l'Allemande Nora Niedmers. La championne d'Afrique de 2015 a outrageusement dominé ce match, balayant l'Allemande

(6-0, 6-2) après seulement 59 minutes de jeu. Au prochain tour, Ibbou aura affaire à un très gros morceau, puisqu'elle sera opposée à la tête de série numéro un, la Bulgare Isabella Shinikova, qui de son côté s'est qualifiée aux dépens de la Russe Anna Mokhorkina (6-2, 6-1). Dans le tableau «double», l'Algérienne et son équipière française Fiona Codino ont été éliminées mardi, et dès le premier tour, après leur défaite par deux sets à un contre un tandem latino-américain, composé de Victoria Bosio (Argentine) et Maria Gonzalez Herazo (Colombie). La sociétaire de l'Académie de Valence (Espagne) et son équipière s'étaient inclinées sur le score de (2-6, 6-3, 10-7). La compétition, dotée d'un prize-money de 15 000 USD, se déroule sur des courts en terre battue.