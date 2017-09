LIGUE 2 MOBILIS - 3E JOURNÉE:RCK-JSMB, RCR-ASO ET MCEE-MOB EN TÊTES D'AFFICHE L'ASAM et la JSMS hors de leurs bases

Avec deux victoires consécutives, les coleaders affichent leurs ambitions

Avec deux victoires en autant de matchs, l'ASAM et la JSMS ont bien démarré leur saison, mais ils seront confrontés à un sérieux test demain, particulièrement les Rouge et Noir de Aïn M'lila, qui seront engagés dans un chaud derby chez le voisin de Aïn Fakroun.

Plusieurs belles affiches sont inscrites au programme de la 3e journée de Ligue 2 Mobilis, prévue demain, dont le déplacement difficile des actuels co-leaders du Championnat, l'AS Aïn M'lila et la JSM Skikda, respectivement chez le CRB Aïn Fakroun et le GC Mascara, au moment où les lanternes rouges WA Tlemcen et Amel Boussaâda tenteront de récolter leurs premiers points de la saison, en accueillant respectivement le CA Batna et l'ASM Oran. Avec deux victoires en autant de matchs, l'ASAM et la JSMS ont, en effet, fort bien démarré leur saison, mais ils seront confrontés à un sérieux test demain, particulièrement les Rouge et Noir de Aïn M'lila, qui seront engagés dans un chaud derby chez le voisin de Aïn Fakroun. L'enjeu reste cependant de taille pour l'ensemble des quatre clubs, car si l'ASAM et la JSMS jouent pour consolider leur première place, le CRBAF et le GCM ne comptent qu'un point et voudraient logiquement l'emporter, pour s'éloigner de la zone rouge, occupée actuellement par le WA Tlemcen et l'Amel Boussaâda. Ces derniers auront la chance de jouer sur leur propre terrain au cours de cette troisième journée, pendant laquelle ils accueilleront respectivement le CA Batna et l'ASM Oran, avec l'objectif de récolter leurs premiers points dans cet exercice. Les autres matchs vaudront également le détour, car mettant aux prises d'anciens pensionnaires de l'élite et qui actuellement font figure de «ténors» de la ligue 2 Mobilis, à commencer par les chocs RC Relizane - ASO Chlef et MC El Eulma - MO Béjaïa. Le choc qui mettra aux prises le CA Bordj Bou Arréridj et le MC Saïda s'annonce tout aussi palpitant, entre deux anciens pensionnaires de la Ligue 1 Mobilis. Enfin, le nouveau promu RC Kouba, qui reste sur une défaite à domicile contre le MO Béjaïa (1-0) sera appelé à défier un autre club béjaoui en l'espace d'une semaine, puisqu'il accueillera la JSMB, demain au stade du 20-Août 1955. Un autre choc qui promet beaucoup, car au-delà du standing de ces deux anciens pensionnaires de l'élite, l'enjeu s'annonce aussi important pour l'un que pour l'autre club, car si la JSMB (4 pts) espère recoller au peloton de tête, le RCK (1 pt) souhaiterait remporter son premier succès de la saison dans le championnat professionnel, et s'éloigner par la même occasion de la zone rouge.