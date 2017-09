CA BATNA Le club reçoit une subvention de 52 millions DA

Les autorités de la wilaya de Batna ont consacré une subvention de 52 millions DA au Chabab de Batna, club évoluant en Ligue 2 professionnelle, au cours d'une cérémonie, tenue mardi dernier en l'honneur des joueurs et staff technique du club, organisée au siège de la wilaya, a-t-on constaté. Les services de la wilaya et le Fonds de la promotion des initiatives de la jeunesse ont contribué à hauteur de 10 millions de dinars alors que l'Assemblée populaire communale (APC) a consacré au club 20 millions de dinars contre 12 millions de dinars, accordés par des investisseurs privés. Le président du club, Ali Feroudj a, de son côté, indiqué qu'avec cette subvention «historique», l'ensemble de l'effectif et du staff dirigeant est «plus que jamais motivé pour obtenir de meilleurs résultats et garder le rythme de leur bonne entame du championnat». Il a, par ailleurs, révélé que le CAB avait bénéficié au cours du mois d'août d'une subvention de 30 millions de dinars, ce qui porte les aides financières reçues par le club en ce début de saison à 82 millions de dinars. A son tour, le wali de Batna, Abdelkhalek Sayouda a souligné que ces subventions versées par la wilaya, l'APC, l'APW et par des investisseurs privés, viennent à point nommé «pour aider le club à rester sur sa dynamique de résultats positifs». Répondant à une question sur le projet de création d'un centre de formation du CAB, ce responsable a indiqué que ce dernier a été élaboré sur la base d'un montage financier impliquant que la wilaya s'engageait à fournir l'assiette foncière nécessaire, chose qui a été faite dans la ville d'El Maâder, avant d'affirmer que le financement de ce projet reste du ressort exclusif du club.