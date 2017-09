CHAMPIONNAT MÉDITERRANÉEN DE KARATÉ (JEUNES CATÉGORIES) Une participation record attendue à Tanger

Une participation record de plus de 270 athlètes issus de quinze pays dont l'Algérie, est annoncée à la 26e édition du Championnat méditerranéen de karaté cadets, juniors et U21, prévue les 16 et 17 septembre à Tanger (Maroc), a rapporté hier la presse locale, citant le comité d'organisation. Parmi les pays méditerranéens attendus au tournoi, le comité d'organisation a cité: l'Algérie, la Turquie, l'Egypte, l'Italie, la France, l'Espagne, le Portugal, la Tunisie, Andorre, le Kosovo et la République de Malte, en plus du Maroc (pays hôte). La catégorie des cadets concerne les athlètes âgés de 14 et 15 ans, celle des juniors (16 et 17 ans) et celle des U21 (18, 19 et 20 ans). La première journée de la compétition, prévue samedi, sera consacrée au concours de kata individuel (cadets et juniors, garçons et filles) et à l'épreuve du kumité (cadets, juniors et U21) et aux catégories de poids: -48kg, -50kg,-53kg, -55kg, -60kg, -61kg et -67kg. La journée de demain réservée seulement aux juniors et U21 (garçons et filles), sera consacrée, dans sa matinée, aux éliminatoires et repêchages en kata individuel et par équipes et à partir de l'après-midi à l'épreuve du kumité chez les catégories de poids: -59kg, +59kg, -68kg, +68kg, -76kg, +76kg, -84kg et +84kg.