FC BARCELONE Un chiffre d'affaires record de 897 millions d'euros

Le FC Barcelone, qui ambitionne d'atteindre le milliard d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2021, table pour l'exercice 2017-2018 sur des revenus record atteignant 897 millions d'euros, a annoncé mercredi le porte-parole du club.

«Le comité directeur a approuvé le budget de la saison 2017-2018 qui prévoit des revenus record de 897 millions d'euros», a déclaré Josep Vives lors d'une conférence de presse faisant suite à une réunion de la direction du club.

Cette prévision intervient alors que le Barça a encaissé en août l'indemnité de transfert la plus élevée de l'histoire en percevant le montant de la clause libératoire de Neymar (222 millions d'euros), parti au Paris SG.

Le club a partiellement réinvesti cet argent en attirant l'ailier français Ousmane Dembélé (105 millions d'euros + 42 millions d'euros de bonus), le milieu brésilien Paulinho (40 millions d'euros) et le défenseur portugais Nelson Semedo (30 millions d'euros).

Sur l'exercice 2016-2017, clos fin juin, Barcelone avait dégagé un chiffre d'affaires record de 708 millions d'euros et un bénéfice de 18 millions d'euros après impôts.

Le budget prévisionnel du Barça doit être approuvé lors de l'assemblée générale du club, prévue le week-end du 21 et 22 octobre, a précisé Josep Vives.

Selon le classement des clubs de football ayant le plus de revenus, établi annuellement par le cabinet Deloitte, Barcelone se classait au deuxième rang mondial sur la saison 2015-2016 (620,2 millions d'euros de revenus), derrière le club anglais de Manchester United (689 millions d'euros).