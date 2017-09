GHEZZAL REVIENT SUR L'ÉLIMINATION DE L'EN DU MONDIAL "Honte d'avoir déçu nos supporters"

Interrogé par Christophe Dugarry sur RMC, l'international algérien Rachid Ghezzal est revenu sur l'élimination de l'Algérie de la Coupe du monde 2018. «On a beaucoup de déception par rapport aux résultats qu'on fait en ce moment et de honte par rapport à nos supporters. On a une génération talentueuse mais on sait que ça ne suffit pas, a analysé l'ancien Lyonnais. On a connu beaucoup de coachs et il faut voir le bien dans ce mal actuellement. On a trop failli dans ces matchs, il nous a manqué beaucoup trop de choses. On est tous très touchés, la sélection nous tient vraiment tous à coeur mais on sait que ça ne suffit pas au niveau international. On a des conditions très difficiles en Afrique. C'est une adaptation, un changement de comportement qu'il faut avoir en Afrique par rapport à l'Europe. Maintenant on doit repartir à zéro et remettre tout à plat pour tout reconstruire.»