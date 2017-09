JOUEUR DU MOIS D'AOÛT (LIGUE 2 FRANÇAISE) Ferhat nommé pour le trophée

L'international algérien du Havre AC Zinedine Ferhat est nommé pour le trophée du meilleur joueur du mois d'août du championnat de France de Ligue 2, a indiqué l'Union nationale des footballeurs professionnels (Unfp) avant-hier. L'ancien ailier de l'USM Alger est en train de réaliser une excellente entame de saison avec son club Le Havre. Il a joué 450 minutes avec à la clé un but et surtout cinq passes décisives en cinq rencontres du championnat de L2. Agé de 24 ans, Ferhat avait rejoint les rangs du Havre la saison dernière en provenance de l'USM Alger avec laquelle il avait remporté plusieurs titres nationaux et disputé une finale de Ligue des champions d'Afrique perdue face au TP Mazembe. Outre Ferhat, deux autres joueurs sont nommés pour le trophée de l'Unfp du joueur du mois d'août de Ligue 2: Denis Bouanga (FC Lorient) et Florian Martin (FC Sochaux). Les internautes ont jusqu'au dimanche 17 septembre minuit pour voter sur le site de l'Union nationale des footballeur professionnels.