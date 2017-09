LIGUE 1 MOBILIS-3E JOURNÉE MCO-NAHD, ESS-USB: derniers matchs du week-end

Aujourd'hui, pour le compte de la 3e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis, deux matchs sont au programme. L'ES Sétif, champion d'Algérie en titre, ne devrait pas a priori trouver trop de difficultés pour battre le nouveau promu l'US Biskra. Après le bon match nul arraché lors de son déplacement dans la capitale face au MC Alger (1-1), les hommes de Kheiredine Madoui veulent confirmer leur bonne santé à l'occasion de la réception des Biskris qui manifestement peinent à suivre le rythme de la Ligue 1 avec deux défaites en deux rencontres disputées. «L'équipe de Biskra ne va certainement pas nous faciliter la mission et se déplacera à Sétif pour revenir vite dans la compétition. Nous devons absolument confirmer après le bon point ramené d'Alger», a déclaré l'attaquant Mourad Benayad, recruté à l'intersaison du RC Relizane. Le stade Ahmed Zabana d'Oran sera le théâtre d'une empoignade qui a toujours tenu ses promesses entre le MC Oran (3 points) et le NA Hussein Dey (1 point). Les Oranais veulent se racheter de leur défaite face au PAC (1-0) et amorcer un nouveau départ en championnat. Les Sang et Or ont eux aussi de leur côté des atouts à faire valoir et compteront sur leur buteur Ahmed Gasmi pour ramener un bon résultat.