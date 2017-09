LIGUE DES CHAMPIONS DE L'UEFA Sortie ratée des Algériens

Ils étaient quatre internationaux algériens concernés par les matchs en Ligue des Champions de l'UEFA mercredi soir. Yacine Brahimi (FC Porto) et Faouzi Ghoulam (Naples SSC) ont joué l'intégralité des matchs.

Le premier a subi, à domicile, la loi du Besiktas (1-3) au moment où le second a plié contre le Chakhtior Donestk (2-1) en déplacement. Pour sa part, Rachid Ghezzal n'a disputé que les 10 dernières minutes lors du nul (1-1) ramené par l'AS Monaco de chez le RB Leipzig, tandis que le Napolitain Adam Ounas n'a pas été utilisé.

Le seul Algérien à ne pas avoir fini la soirée bredouille est Rachid Ghezzal. S'il n'a pas été aligné d'entrée malgré le forfait de Thomas Lemar, le gaucher aura tout de même pris part à la partie jouée en Allemagne. Même s'il n'a foulé la pelouse qu'à la 84e minute. Il n'a donc pas assisté de près à l'égalisation de Yuri Tielmans (34') qui avait répondu immédiatement à l'ouverture du score de Forsberg une minute auparavant.

Un bon point ramené de chez le surprenant vice-champion de Bundesliga qui faisait ses débuts européens. Deux autres Verts ont passé plus de temps sur le terrain mais ont tous les deux été défaits. La véritable contre-performance du soir est à mettre à l'actif du FC Porto qui a été surpris, à domicile, par le Besiktas. Les Turcs l'ont emporté 3 buts à 1. De son côté, Faouzi Ghoulam a chuté avec Naples SSC en Ukraine subissant la loi du Chakhtior Donetsk (2-1). A noter que Adam Ounas a assisté au match depuis les tribunes.