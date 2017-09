PELOUSE ET PISTE D'ATHLÉTISME DU NOUVEAU STADE D'ORAN La balle dans le camp des Chinois

Deux entreprises, anglaise et franco-algérienne, sont en concurrence pour la réalisation de la pelouse du nouveau stade d'Oran et sa piste d'athlétisme.

Les autorités locales d'Oran ont sommé la société chinoise (MCC) chargée de la réalisation du nouveau stade de la ville de 40 000 places de choisir elle-même l'entreprise devant réaliser la pelouse et la piste d'athlétisme dudit stade, a-t-on appris hier auprès de la direction de la jeunesse et des sports de la capitale de l'ouest du pays.

Deux entreprises, anglaise et franco-algérienne, sont en concurrence pour la réalisation de la pelouse du nouveau stade d'Oran et sa piste d'athlétisme.

Le choix devait être fait mardi dernier à l'occasion d'une réunion ayant regroupé les différentes parties concernées, mais le conclave n'a finalement débouché sur aucune décision.

Les instructions du wali d'Oran sont claires dans ce registre: c'est la partie chinoise qui doit trancher le nom de l'entreprise devant être chargée de la réalisation de la pelouse et de la piste d'athlétisme du nouveau stade, une manière d'assumer toute la responsabilité de la construction du nouveau stade, ainsi que de tout le complexe sportif d'Oran, a expliqué Badreddine Gharbi, le directeur de la jeunesse et des sports.

Samedi dernier, le wali d'Oran, Mouloud Chérifi, avait donné des instructions pour désigner rapidement l'entreprise devant se charger de la réalisation de la pelouse de cette enceinte ainsi que sa piste d'athlétisme.

Les travaux du stade ont atteint un taux d'avancement estimé à 75%, selon les responsables de la société chinoise «MCC», engagée pour la réalisation de ce projet qui devrait être réceptionné en mars 2018.

Le stade, baptisé du nom de l'ancien joueur du MC Oran et de l'équipe nationale algérienne, Abdelkader Freha, décédé en 2012, relève du complexe sportif d'Oran qui comporte également d'autres installations, à l'image d'une piste d'athlétisme et d'une salle omnisports.

La réception du complexe dans sa totalité est prévue pour 2019, soit deux années avant la prochaine édition des Jeux méditerranéens qu'abritera Oran en 2021.