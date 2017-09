COUPE DE LA CAF - QUARTS DE FINALE:MC ALGER-CLUB AFRICAIN (CE SOIR-20H45) Chaude explication entre ténors maghrébins

Par Saïd MEKKI -

Le premier responsable de la barre technique des Vert et Rouge devrait donc apporter les derniers réglages au mécanisme de ses joueurs afin d'être prêts pour ce match aller contre les Tunisiens du Club Africain.

Le MC Alger, disputera ce soir à partir de 20h45 au stade du 5-Juillet à Alger, son match aller des quarts de finale de la coupe de la Confédération africaine, contre l'équipe tunisienne, le Club Africain, sous forte pression de son public très exigeant.

En effet, alors que les dirigeants de l'équipe ainsi que le staff technique dirigé par le Français Casoni depuis août dernier, ambitionnent cette saison de faire mieux que l'an dernier, où ils ont terminé, vice-champions d'Algérie, n'arrivent pas à retrouver leur marque en ce début de saison en championnat.

En effet, les Hachoud et coéquipiers, n'ont réussi en championnat d'Algérie à récupérer que quatre points en trois matchs. D'ailleurs, les Vert et Rouge restent sur une amère défaite dans leur derby contre le Chabab de Belouizdad. Bernard Casoni et ses joueurs se trouvent donc déjà sous pression et dans l'obligation de réaliser un résultat positif, ce soir, pour se redonner confiance et réconforter leurs fans. Surtout que le Club Africain n'est plus cette redoutable équipe capable de s'imposer facilement en déplacement. Le club tunisien, se trouve également en manque de résultats dans son championnat et reste justement sur une défaite face à la JS Kairaouan (1-0) en déplacement. Pour bien préparer cette première manche contre le Club Africain, les Vert et Rouge se sont entraînés jeudi dernier pour la première fois sur la pelouse, du stade du 5-Juillet qui a été fermé pour quelques semaines pour retaper cette pelouse.

Hier, Casoni et ses joueurs ont pris part à leur dernière séance d'entraînement avant le match de ce soir. Le premier responsable de la barre technique des Vert et Rouge devrait donc apporter les derniers réglages au mécanisme de ses joueurs, afin d'être prêts pour ce match aller contre les Tunisiens du Club Africain. Seulement, les fans du MCA espèrent que les joueurs seront complémentaires et assureront bien le jeu collectif, pour réussir un résultat à même d'envisager dans de bonnes conditions le match retour décisif prévu en Tunisie, la semaine prochaine. Ce voeu, bien légitime pour les fans des Vert et Rouge qui s'apprêtent à envahir le stade du 5-Juillet pour encourager les joueurs, trouve son explication dans le fait que Casoni a fait beaucoup de changements dans son «onze» lors des trois premiers matchs du championnat. Le technicien français estime que «les trois premiers matchs du championnat étaient des matchs de préparation pour nous. Après le derby (contre le CRB, ndlr), je peux vous dire qu'on a une idée sur notre équipe-type qui jouera les prochains matchs. Donc, samedi, on jouera avec notre équipe-type.». D'où l'espérance des fans que l'équipe trouve sur le terrain cet esprit collectif qui permet de gagner et envisager le match retour dans la sérénité. Le défenseur Bouhenna déclare de son côté que: «Nous allons tout faire afin que notre retour au stade du

5-Juillet coïncide avec une belle victoire...». De son côté, le Club Africain se trouve depuis jeudi à Alger. Le CA devait donc effectuer, hier, à l'heure du match sur cette même pelouse du stade du 5-Juillet, son ultime entraînement avant de rencontrer le Doyen ce soir.

En championnat tunisien, les joueurs du Club Africain n'ont pas apprécié les accusations de leur entraîneur Marco Simeone après la défaite samedi dernier à Kairouan (1-0). «Moi, je suis très déçu par ce revers. Mais je ne sais pas si les joueurs le sont également!» disait-il. Wissem Yahia et ses coéquipiers soupçonnent le technicien italien de vouloir jeter sur eux la responsabilité de cette deuxième défaite de la saison. Et c'est ce qui explique qu'avant le déplacement à Alger, la préparation ne s'est pas déroulée dans une bonne ambiance. Et justement, à propos du match de ce soir, le coach Simeone déclare qu'«On ne va pas commettre les mêmes erreurs du championnat face au MCA. On va aborder cette rencontre avec l'idée de bien négocier cette première manche avant le match retour décisif à Tunis...»

Les Mouloudéens savent donc bien ce qui les attend ce soir et d'ailleurs, Aouedj, est très prudent en déclarant, entre autres qu'«il faut se méfier du Club Africain et assurer la qualification à Alger.» Ce qui est bien dit!