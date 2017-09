GYMNASIALES SCOLAIRES ARABES (1ÈRE ÉDITION) L'Algérie décroche la 2e place

Les athlètes algériens ont récolté un total de 91 médailles

L'Algérie a pris la deuxième place derrière l'Egypte lors de la 1ere édition des Gymnasiales scolaires arabes abrités par le Liban (8-13 septembre) en récoltant un total de 91 médailles (29 or, 30 argent et 32 bronze).

L'Egypte a terminé en tête du classement général des médailles avec 30 or, 12 argent et 5 bronze, alors que les sportifs du pays hôte (Liban) ont réussi à remporter 110 médailles (24 or, 36 argent, 50 bronze).

«Ce sont des résultats plus que satisfaisants pour nous. Sincèrement, et après le départ décidé en dernière minute, on ne s'attendait pas à cette belle prestation de nos représentants. Les athlètes et leurs staffs sont à féliciter pour leurs efforts», a déclaré le président de la Fédération algérienne de sport scolaire (FASS), Abdelhafid Izem.

En athlétisme, l'Algérie s'est illustrée en arrachant 15 médailles en vermeil plus 8 argent et 5 autres en bronze. Mention spéciale pour l'athlète Mohamed Ben Mansour qui a remporté l'or du 300m haies et 80m haies.

En gymnastique, les jeunes athlètes algériens ont décroché 14 médailles d'or grâce notamment à la double consécration de Rahab Serhane (épreuves au sol/barres parallèles), en plus des quatre titres remportés par les frères Bayou (Othmane et Zakaria).

«Nos gymnastes ont réalisé une performance de premier ordre ce mercredi en raflant les quatre médailles d'or du gymnastique artistique mises en jeu lors de la dernière journée, ce qui nous a permis de revenir à une médaille en vermeil des Egyptiens», s'est encore félicité Izem.

L'Algérie a gagné un total de 14 médailles en natation (5 argent et 9 bronze) dont deux dans les courses de relais.

Outre l'Egypte, l'Algérie et le Liban trois autres pays: Palestine, Qatar et Oman ont pris part à cette compétition réservée au jeunes âgés entre 11 et 14 ans dans trois disciplines (athlétisme, natation et gymnastique). La délégation sportive algérienne regagnera le pays le dimanche 17 septembre à 18h30, selon la FASS.