LIGUE DES CHAMPIONS-QUARTS DE FINALE;USM ALGER-FERROVIARIO DA BEIRA (AUJOURD'HUI-14H) Soustara au Mozambique pour prendre option

Par Lounès MEBERBECHE -

Meftah toujours aussi offensif et efficace

Opposés à une équipe pas vraiment connue à l'échelle continentale, les Usmistes n'auront tout de même pas le droit de sous-estimer leur adversaire du jour au risque d'avoir une mauvaise surprise.

Ayant passé l'étape de la phase des poules avec brio, en sortant d'un groupe très relevé en présence du Zamalek du Caire et Al Ahly de Tripoli, la formation algéroise de l'USMA s'apprête dès aujourd'hui à s'engager dans les quarts de finale de la prestigieuse Ligue des champions d'Afrique avec la ferme motivation de passer cette halte et aller au bout de cette aventure africaine. Pour y parvenir, les Rouge et Noir de Soustara devront se défaire de l'inconnu représentant mozambicain, le Ferroviario Da Beira, aujourd'hui pour la manche aller, prévue à 14h (heure algérienne) au stade Beira Beira. Un match ô combien important pour les gars du coach belge Paul Put en prévision de la seconde manche prévue dans une semaine à Alger. Les partenaires du gardien Zemmamouche veulent éviter une défaite fatale qui compromettrait leurs chances de passer en demi-finales. Cela passe évidemment par de la solidarité et de la combativité dans des conditions africaines souvent difficiles. Opposés à une équipe pas vraiment connue à l'échelle continentale, les Usmistes n'auront tout de même pas le droit de sous-estimer leur adversaire du jour au risque d'avoir une mauvaise surprise, comme l'indique d'ailleurs, le défenseur Rabie Meftah: «Nous ne connaissons pas bien l'adversaire, mais nous sommes quand même décidés à faire le job, pour prendre option sur une éventuelle qualification dès ce match aller. Ce qui nous permettra de disputer le match retour en étant plus à l'aise», a affirmé le capitaine des Algérois. Quant au coach des Rouge et Noir, il semble disposer d'un peu plus d'informations sur son futur adversaire, ce qui n'est pas forcément pour le rassurer dans sa quête d'un bon résultat, lui qui affirme que: «Le championnat mozambicain en est déjà à sa 26e journée, ce qui fait que le Ferroviario est beaucoup plus compétitif que nous, qui ne sommes qu'à la 3e journée. Son effectif qui compte un match en moins, pointe actuellement à la 7e place du championnat local, avec 36 points (huit victoires, 12 nuls et cinq défaites). Ce qui prouve une certaine qualité.» Paul Put a également souligné les conditions climatiques qui vont entourer ce match en précisant: «Le match se jouera probablement sous un soleil de plomb, du fait qu'il débutera à 15h locale et le terrain sera probablement en mauvais état, ce qui pourrait empêcher mon équipe de développer convenablement son jeu.». Malgré toutes ces conditions défavorables, l'entraîneur belge a assuré qu'il s'appliquera à «trouver des solutions» pour permettre à l'USMA de bien négocier ce match, et de prendre option sur la qualification avant le match retour. Pour cette première manche, les Usmistes seront privés de certaines pièces maîtresses, comme le meneur de jeu Amir Saâyoud (suspendu), l'attaquant Faouzi Yaya (blessé) et le jeune milieu récupérateur Oussama Chita (non qualifié en C1). En championnat de Ligue 1 Mobilis, les Algérois n'ont pas vraiment brillé lors des trois premiers rounds, avec comme bilan deux matchs nuls et une petite victoire. Un début de saison qui ne rassure pas vraiment les fans de l'USMA qui espèrent voir leur équipe rebondir en Afrique et surtout pas lâcher cette compétition tant convoitée. Le représentant mozambicain pour sa part s'est retrouvé par défaut dans ces quarts de finale, puisque c'est suite à la disqualification des Soudanais d'Al Merreikh qu'il a été repêché. Malgré tout, les Rouge et Noir considèrent qu'ils devront s'en méfier, car les locaux seront probablement très motivés à l'idée de disputer un quart de finale de Ligue des champions, et qu'ils essayeront certainement d'aller encore plus loin en profitant notamment de l'avantage du terrain et du soutien du public. Enfin, à noter que cette rencontre sera dirigée par un trio arbitral malgache sous la conduite du directeur de jeu Hamada El Moussa Nampiandraza.