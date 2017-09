CONFÉDÉRATION AFRICAINE DE RAFFA L'Algérien Mohamed Kafi nouveau président

L'Algérien Mohamed Yacine Kafi a été élu nouveau président de la Confédération africaine de Raffa (CAR), pour le mandat olympique (2017-2021), lors de l'assemblée générale élective avant-hier à Casablanca (Maroc), en marge du Championnat du monde de la boule lyonnaise qui aura lieu du 17 au 25 du même mois, a-t-on appris, auprès de l'intéressé. Kafi Yacine (55 ans) a été élu à bulletin secret et à l'unanimité des quatorze membres constituant l'assemble dont les deux délégations de pouvoir de vote (Libye et Djibouti). «Je suis très heureux pour mon pays que je représente ici et pour moi même. L'Algérie est pionnière dans la pratique et la promotion de la Raffa en Afrique. Cette discipline se développe de manière constante à travers le monde et l'Afrique doit accompagner cette progression, à travers l'élaboration d'un riche programme d'activité touchant tous les volets (formation, organisation, gestion)», a indiqué le nouveau président de la CAR. Parmi les projets de Mohamed Yacine Kafi, l'organisation d'un championnat d'Afrique (garçons et filles et mixte) de Raffa, dans le premier semestre de l'année 2018. «Ça sera le premier tournoi du genre conçu pour la raffa en Afrique, et la compétition élira domicile en Algérie, probablement à Oran qui va bénéficier d'un boulodrome couvert à l'occasion des prochains Jeux méditerranéens et les Jeux africains», a révélé le président. Dans le plan d'action de l'instance africaine figurent plusieurs stages de formation au profit de tous les acteurs de la discipline au centre bouliste international de Casablanca, doté de tous les moyens techniques et logistiques nécessaires pour la circonstance. Outre l'élection de Mohamed Yacine Kafi, les membres présents ont porté les Algériens Mohamed Amine Maidi, au poste de secrétaire général de l'instance et sa compatriote Noura Abdelhak, à la trésorerie, avant de choisir les trois vice-présidents: Abdeltif Abou Tahar (Maroc), Ahmed El Khatib (Egypte) et le Soudanais Aba Bakr Yassar, ainsi que les autres membres: Cheikh Nema Ahmed (Mauritanie), Dennis N'Guebe (Nigeria), Abdou El Aziz Sankara (Burkina Faso), Amadou Doura (Niger), Abou mediène Zlitni (Libye) et Mohamed Ali Abdel Illahi (Djibouti).