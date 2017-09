ELIMINATOIRES DU MONDIAL 2018 Cameroun-Algérie prévu le 7 octobre

L'affiche Cameroun-Algérie, comptant pour la 5e journée des éliminatoires du Mondial, se jouera le 7 octobre prochain (17h) dans l'antre d'Ahmadou Ahidjo à Yaoundé. Pour préparer ce rendez-vous, les Verts entameront leur stage le lundi 2 octobre. Ce qui veut dire que le sélectionneur Lucas Alcaraz disposera de 5 jours pour préparer cette rencontre face aux «Lions Indomptables». Aïssa Mandi et ses coéquipiers rallieront le Cameroun deux jours avant la tenue de la partie via un vol spécial. Sept heures de vol avant de rejoindre les terres camerounaise. Là-bas, une séance de décrassage en fin d'après-midi est prévue avant un dernier galop d'entraînement de veille de match dans le stade principal et à l'heure de partie. Même si le résultat ne changera rien pour ce qui est du sort des deux sélections dans les qualifications pour le Mondial 2018, il sera décisif pour le sort du technicien espagnol.