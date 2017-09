JUVENTUS Buffon encense Messi et Ronaldo

Défait (0-3) par le FC Barcelone en Ligue des champions avec la Juventus, Gianluigi Buffon a encaissé deux buts de Lionel Messi au Camp Nou. Un événement qui n'était plus arrivé au capitaine de la Vieille Dame depuis quatre matchs. Dans une interview diffusée sur Juventus TV, le portier italien est revenu sur la performance du génie argentin. «Les premiers buts de Messi contre moi? Je ne dis pas qu'ils étaient inévitables, mais compte tenu de la fréquence à laquelle il marque, avoir déjà fait quatre matchs sans avoir encaissé de buts face à lui est un petit record. Lorsque vous jouez contre lui, que vous voyez sa détermination dans ses mouvements, comment il prépare ses tirs, et comment il caresse le ballon, vous comprenez qu'il s'agit d'un joueur d'une autre catégorie. Lorsque vous affrontez quelqu'un comme lui ou Cristiano Ronaldo, vous vous rendez compte que le poids de la balle est différent de celui d'un joueur ordinaire», décrypte Buffon. L'international transalpin a confié avoir félicité Messi pour son doublé et réalise la chance qui lui est donnée de côtoyer de tels champions. «A la fin du match, je lui ai fait des compliments avec une grande sportivité. Nous, qui avons la chance de jouer contre de tels champions, devons comprendre ce que cela signifie de les affronter: souvent en Italie nous n'avons pas une bonne perception du niveau des joueurs», a concédé le capitaine turinois.