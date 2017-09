LIGUE 2 MOBILIS - 3E JOURNÉE:LE CABBA CARTONNE L'ASAM et la JSMS toujours au coude-à-coude

L'AS Aïn M'lila et la JSM Skikda ont conservé le leadership de la Ligue 2 Mobilis après leurs victoires respectives contre le CRB Aïn Fakroun (2-1) et le GC Mascara (2-1), avant-hier pour le compte de la troisième journée, ayant vu le CA Bordj Bou Arréridj écraser le MC Saïda (4-0).

Une victoire à l'arraché pour les Skikdis, car après l'ouverture du score par Cheniguer (16'), les locaux avaient égalisé dès la minute suivante, par Lahemri, et ce n'est qu'à la 90'+1 qu'ils ont réussi à arracher cette précieuse victoire, par Sohbi, et grâce à laquelle ils restent coleaders, avec l'AS Aïn M'lila, ayant souffert tout autant dans son derby contre le CRB Aïn Fakroun.L'ASAM avait longuement mené au score, après une ouverture du score précoce de Slimani (13'), mais il s'est fait rejoindre à la 53e minute, après l'égalisation de Hadji. Ce qui a semé le doute parmi les rangs des Rouge et Noir, ayant cependant réussi à reprendre l'avantage au score, grâce à Debbih (65'), et s'imposer finalement (2-1). Les deux clubs de Béjaïa, le MOB et la JSMB ont également réussi une très bonne opération au cours de cette troisième journée, en allant s'imposer à l'extérieur et sur le même score d'un but à zéro, respectivement contre le MC El Eulma et le RC Kouba où rien ne va plus après cette seconde défaite de suite à domicile. Le MOB s'est imposé grâce à Belgacemi (73'), conservant ainsi sa troisième place au classement général, ex aequo avec son voisin, la JSMB, qui elle, a fait la différence grâce à Moussi (34'). Le succès le plus large de la journée est à l'actif du CA Bordj Bou Arréridj, ayant atomisé le MC Saïda (4-0), grâce à Gharbi (8'), Niati (71') et surtout Korbiaâ, auteur d'un doublé aux 38' et 52'. De son côté, la lanterne rouge WA Tlemcen s'est fait accrocher une nouvelle fois à domicile, en concédant un nul vierge contre le CA Batna, et c'est exactement le même scénario qui s'est produit à Boussaâda et à Relizane, où les clubs locaux ABS et RCR ont été tenus en échec sur le même score de zéro partout, respectivement par l'ASM Oran et l'ASO Chlef.