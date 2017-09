REAL MADRID Le chiffre d'affaires dévoilé

Le Real Madrid a annoncé sur son site officiel le bilan financier de la saison 2016-2017. La Maison Blanche a enregistré un chiffre d'affaires de 674,6 millions d'euros (+8,8% par rapport à l'exercice précédent) et un bénéfice de 21,4 millions d'euros après impôts. On note aussi une dette nette de 10,3 millions d'euros. L'objectif du club madrilène pour la saison à venir se présente ainsi: 690,3 millions d'euros de CA et un bénéfice de 48,6 millions après impôts. Des chiffres en tout cas inférieurs à ceux du FC Barcelone, qui vient de battre son record pour atteindre 708 millions de CA et un bénéfice de 18 millions d'euros après impôts.