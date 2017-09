IL A ÉTÉ REÇU AVANT-HIER PAR LE PRÉSIDENT DE LA FIFA Le président de la FAF dresse son plan à Infantino

Le président de la Fédération algérienne de football, Kheireddine Zetchi, a effectué une visite de travail à la Fédération internationale de football (FIFA), dont le siège est sis à Zurich (Suisse). Il a été notamment reçu avant-hier par le président de l'instance internationale de football, Gianni Infantino, pour une entrevue qui a duré environ une heure et vingt minutes, en présence du chef de cabinet du président de la FIFA et du directeur du bureau régional de développement de la zone Afrique et Caraïbes, Veron Mosengo-Omba. Il a été question, dans cette entrevue, de dresser un constat de la réalité du football africain et des défis qu'il doit relever dans le contexte actuel du développement du football mondial, ainsi que de l'aspiration de l'Algérie, à travers la FAF, à s'inscrire dans un plan global de développement dont la formation sera le point d'orgue, mettant l'accent sur le programme de développement et l'ambitieux plan de réforme du football algérien adoptés par le Bureau fédéral. A la fin de l'entrevue, Zetchi a offert à Infantino un maillot de la sélection nationale algérienne. D'autre part, le président de la FAF a été reçu par Fatma Samba Diouf Samoura, secrétaire général de la FIFA, en présence de Veron Mosengo-Omba, dans une audience d'une demi-heure au cours de laquelle les perspectives de coopération entre la FAF et la FIFA dans différents domaines, notamment celui de la formation, ont été passées en revue.