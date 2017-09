LIGUE DES CHAMPIONS-QUARTS DE FINALE:FERROVIARIO DA BEIRA 1-USM ALGER 1 Que de regrets pour les Usmistes

Par Lounès MEBERBECHE -

Meziane et ses partenaires ont raté la victoire de peu

A l'occasion de ce premier duel du quart de finale de la C1 africaine face au Ferroviario Da Beira, l'USMA est revenue avec un match nul concédé en fin de match et préserve ainsi ses chances de passer en demi-finales.

Stade Estádio do Chiveve de Beira (Mozambique). Affluence moyenne. Arbitrage de Moussa Nampiandraza, assisté d'Arasoa Andrianantenaina et de Yahaya Mahamadou.

Buts: Kanda (88) Ferroviario Da Beira. Derfalou (63') USMA.

Avertissements: Agy (19') Ferroviario Da Beira. Abdellaoui (4') USMA.



Ferroviario Da Beira: W. Manyatera, Gervasio Sebastiao, Edson Morais (Feremba 82'), Agy, Abrao Jose, Cufa, T. Nyirenda, F. Kanda, A. Ugwu (Chelito 60'), Manuel Maninho (Andro 83'), Dayo.

Entraîneur: Rogério Gonçalves.



USMA: Zemmamouche, Meftah, Benmoussa, Chafaï, Abdellaoui, Koudri, Benkhemessa, Benguit, Meziane (Cherifi 90'+1), Derfalou (Sidibé 80'), Hamzaoui (Hammar 38').

Entraîneur: Paul Put.



Durant les 10 premières minutes de ce match, les Rouge et Noir se montrent prudents en optant pour un schéma tactique en 4-3-3, face à une équipe mozambicaine alignée en 4-4-2. Il faut dire que l'état catastrophique de la pelouse a énormément gêné les joueurs de Paul Put qui n'arrivaient pas à maîtriser leur jeu, contrairement à leurs adversaires qui semblaient connaître parfaitement cet obstacle et procéder par des longues balles en avant. La première alerte sera en faveur des locaux dès la 56e minute, sur coup franc direct du milieu de terrain zambien Nyirenda, Zemmamouche capte le cuir sur sa ligne. La réaction des Algérois interviendra à la 8e minute suite au coup franc tiré par Koudri, Hamzaoui reprend de la tête et frôle le cadre. En évoluant avec un trio défensif au milieu du terrain composé de Benkhemessa-Koudri-Benguit, les Rouge et Noir voulaient surtout assurer une bonne assise défensive et tenter de surprendre les Mozambicains par des contre-attaques. Les Usmistes auraient pu ouvrir la marque à la 26e minute suite au long dégagement de Abdellaoui, l'avant-centre Derfalou se retrouvant seul devant le gardien, mais suite à son contrôle de balle raté, son tir puissant frôle le cadre. L'équipe de Ferroviario Da Beira faisait preuve d'engagement physique pour gagner les duels devant la passivité de l'arbitre malgache. L'attaquant Méziane a délivré une belle offrande à la 32e minute pour Okacha Hamzaoui dans le dos de la défense mozambicaine, mais l'ex-attaquant de Guimaraes n'arrive pas à redresser son tir. Juste après cette occasion, l'attaquant Hamzaoui a dû céder sa place pour blessure et a été remplacé par Ziri Hammar.

A la fin du premier half, les locaux ont failli débloquer le match suite à une double tentative dégagée en deux temps par Zemmamouche en corner. Après la pause-citron, les Rouge et Noir ont raté tout de suite après une belle occasion d'ouvrir le score dès la 46e minute suite au débordement de Derfalou qui sert Hammar, seul devant le gardien, qui n'arrive pas à trouver les filets. La réaction des locaux interviendra tout de suite au tir puissant de l'attaquant Manuel Maninho, sa frappe frôle le poteau droit de «Zemma». Les occasions nettes se faisaient très rares de part et d'autre, donnant lieu à un rythme de match très faible. Derfalou tente sa chance en solo à la 61e minute d'un tir puissant de loin détourné par le gardien Manyatera. Deux minutes plus tard, l'avant-centre de Soustara parvient à ouvrir le score suite à une balle anodine et face à deux défenseurs, Derfalou pivote et parvient à tromper le gardien de Da Beira. Suite à ce but de l'USMA, l'équipe de Da Beira est sorti de sa zone afin de tenter d'égaliser. Le buteur Derfalou aurait pu doubler la marque à la 77e minute suite à une longue balle en profondeur de Benkhemassa, l'attaquant algérois seul devant le gardien rate son lob. Les locaux ont jeté leurs dernières forces en fin de match comme en témoigne cette action dangereuse à la 84e minute de Nyirenda, son tir passe juste à côté du cadre. A deux minutes de la fin du match, l'attaquant Kanda parvient à tromper Zemmamouche d'une tête croisée et offre le match nul à son équipe. Un résultat certes positif pour l'USMA, en prévision du match retour, mais qui aurait pu revenir avec une victoire importante.