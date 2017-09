CONCOURS INTERNATIONAL DE SAUT D'OBSTACLES À CONSTANTINE Mesrati remporte le Grand Prix

Le cavalier algérien Ibrahim Mesrati a remporté avant-hier à Constantine le grand prix du concours international de saut d'obstacles (CSI 1 et 2 étoiles), «Cirta Jumping Tour 2017», clôturé au centre d'équitation de la commune d'Aïn Abid, en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali. L'athlète qui chevauche le cheval Casanova a réalisé un parcours sans faute avec un temps record de 50 secondes devançant son concitoyen, Amine-Mustapha Mahi sur son cheval Babiole des forêts, classé deuxième et qui a terminé sa prestation également avec un parcours sans faute en 52 secondes, alors que la troisième place est revenue à l'autre cavalier algérien Noureddine Kanoun, avec un chrono de 54 secondes. Dans une compétition acharnée, le public nombreux à assister aux différentes épreuves de ce concours, a chaleureusement applaudi les cavaliers. Ouvert le 7 septembre dernier, le Cirta jumping tour, à l'initiative du club équestre Haras Etoile de l'Est de la commune de Aïn Abid, distante de 45 km du chef-lieu de wilaya, en coordination avec la Fédération équestre algérienne (FEA) a vu la participation de cavaliers et de cavalières des catégories juniors et seniors de clubs équestres nationaux et plusieurs cavaliers étrangers, notamment de la Tunisie, du Maroc, du Sénégal, de la France et de l'Italie.