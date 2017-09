JOURNÉE INTERNATIONALE DU SPORT UNIVERSITAIRE La Fédération célèbre l'évènement à Alger

Au programme de la journée, figurent une conférence scientifique et historique et des portes ouvertes sur le sport universitaire, ce mercredi à 9h.

La Fédération algérienne du sport universitaire célèbre, à l'Ecole supérieure du sport à Dély Ibrahim (Alger), la Journée internationale du sport universitaire, coïncidant avec le 20 septembre de chaque année, a indiqué hier un communiqué de l'instance sportive nationale. Au programme de la journée, figurent une conférence scientifique et historique et des portes ouvertes sur le sport universitaire, à partir de 9h. En marge de la journée, la FASU saisira l'occasion afin d'honorer les athlètes algériens médaillés des dernières universiades à Taipei.

La Journée internationale du sport universitaire, proclamée par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) de la Journée internationale du sport universitaire (Idus), est célébrée dans le monde depuis 2016. Elle permet de promouvoir les valeurs du sport et les politiques qui y sont rattachées en insistant sur le sens de l'éthique, la lutte contre le dopage, le fair-play, l'éducation physique, un mode de vie sain, la qualité de vie, une éducation physique de qualité, l'égalité entre les genres et l'intégration sociale pour garantir une éducation physique de haute qualité. Pour l'occasion, des manifestations sportives seront organisées en direction des étudiants dans une cinquantaine de pays dans le monde. Cet événement a pour ambition de célébrer les valeurs du sport et de promouvoir l'activité physique comme partie intégrante de l'éducation et également de souligner le rôle social des universités et de leurs programmes, ouvrant le sport à tous pour inviter le plus grand nombre à la pratique d'une activité physique régulière. La journée a également pour but de réaffirmer l'importance que doit avoir et conserver le sport à l'université et dans la vie quotidienne des étudiants. La Fisu accorde une attention particulière à s'assurer de la pérennité des installations sportives de qualité dans les campus universitaires ouvertes à tous les citoyens.