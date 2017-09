LIGUE 1 MOBILIS - 3E JOURNÉE La JSS et l'ESS nouveaux dauphins du CRB

Le nouveau promu qui concède sa 3e défaite de rang, reste scotché à la dernière place en compagnie de l'USM Blida et de l'USM Harrach.

La JS Saoura et l'ES Sétif sont les nouveaux dauphins du leader CR Belouizdad, à l'issue du déroulement de la 4e et dernière partie de la 3e journée du championnat de Ligue 1, étalée du lundi au samedi. D'abord, la formation du sud-ouest algérien, est restée intraitable en battant vendredi soir, l'USM Blida (2-0) grâce à Yahia-Chérif et un but contre son camp de Laïfaoui.

L'ES Sétif, championne en titre a clôturé cette journée en battant le nouveau promu, l'US Biskra sur un penalty sévère accordé par l'arbitre et transformé par Djabou (23e).

Le dernier match de cette 3e journée s'est terminé sans vainqueur (0-0) entre le MC Oran et le NA Hussein Dey qui a arraché un précieux point hors de ses bases.

Après les derniers matchs joués ce samedi, le CS Constantine s'est retrouvé à la 4e place du classement général en battant l'USM Bel-Abbès (1-0), alors que l'Olympique de Médéa l'a emporté (1-0) contre l'USM El Harrach, au moment où le Paradou AC est revenu avec un nul (1-1) de son déplacement chez la JS Kabylie. La JS Kabylie avait relativement bien démarré son match contre le Paradou AC, ouvrant le score dès la 10e minute de jeu par Boukhenchouche. Mais les visiteurs avaient de la ressource et ont réussi à égaliser par Bouchina, auteur d'un coup franc direct à la 39e minute.

Un résultat qui n'arrange aucun des deux antagonistes, qui restent au pied du podium, avec respectivement 5 et 4 points. Pour sa part, l'Olympique de Médéa a su tirer profit de l'avantage du terrain pour remporter sa première victoire de la saison, aux dépense de l'USM El Harrach (1-0), grâce à Benali Benamar (60'). Un précieux succès qui permet à l'OM de remonter au milieu du tableau, avec quatre points, au moment où les Harrachis restent lanterne rouge, avec trois défaites en autant de matchs.

Cette troisième journée, a démarré lundi dernier, avec le match USM Alger-DRB Tadjenanet, qui s'était soldé par un score de parité (1-1). Les débats s'étaient poursuivis le lendemain, mardi, avec le déplacement du MC Alger chez le CR Belouizdad, où il a subi une défaite (2-0).