STADE DU 5-JUILLET Une pelouse à scandales

Par Lounès MEBERBECHE -

Rien ne sert d'entretenir une pelouse mal plantée

A l'occasion du match comptant pour les quarts de finale de la coupe de la CAF entre le Mouloudia d'Alger et le Club Africain de Tunis, le public sportif algérien a découvert l'état catastrophique de la pelouse du stade olympique du 5-Juillet. Un état déplorable qui a considérablement gêné les deux équipes lors de cette rencontre et qui témoigne encore une fois, si besoin est, de l'éternelle «arnaque» dont fait l'objet la prise en charge de cette pelouse. Son état était tellement lamentable, qu'on se demande si vraiment sa prise en charge depuis la fermeture du stade olympique au lendemain de la finale de la coupe d'Algérie entre l'ESS et le CRB, le 5 Juillet dernier, a été réellement effectuée. Fermé régulièrement depuis plusieurs années pour le même problème, le stade du 5-Juillet n'en finit pas de jeter les suspicions quant à sa pelouse suite à cette série de remises en état sans pour autant obtenir un résultat garanti pour quelques mois. Le président de la LFP, Mahfoud Kerbadj, avait décrié «une catastrophe de gestion» il y a un mois parlant de la situation du stade phare de la capitale. Les autorités compétentes doivent, plus que jamais, régler les problèmes récurrents de l'entretien de cette pelouse. Déjà, à la veille du coup d'envoi de la nouvelle saison et devant accueillir le premier derby algérois entre l'USMA et le PAC, la LFP a suivi les conseils de la société chargée d'installer la nouvelle pelouse l'an dernier, en programmant cette rencontre au stade Omar-Hammadi de Bologhine. Quelques jours plus tard, l'autre derby opposant l'USMH au CRB a également été délocalisé au stade de Bologhine, avant que les retrouvailles entre le NAHD et l'USMA ne soient programmées au stade du 20-Août 1955. Trois rendez-vous délocalisés, espérant préparer la pelouse du stade olympique aux matchs africains du MCA puis de l'USMA. Mais finalement, pour la sortie des Vert et Rouge avant-hier soir, l'on se rend compte que rien n'a été fait, du moins pas totalement. Interrogé par la presse, le dirigeant de Design Vegétal, la société qui s'est occupée de la nouvelle pelouse, a expliqué que celle-ci a besoin de deux semaines supplémentaires afin de retrouver son meilleur état, expliquant le retard par la fin de saison tardive au mois de juin qui n'a pas laissé le temps de la préparer à la saison estivale. Face à cette grande confusion et à cette éternelle problématique, le département ministériel chargé de la jeunesse et des sports ne semble pas près de réagir et secouer le cocotier. Sinon comment expliquer le «mutisme» dont fait preuve le MJS, conforté par El Hadi Ould Ali qui a déclaré tout récemment: «Aucune enquête ne sera ouverte à propos du terrain du stade du 5-Juillet et de la qualité des travaux qui y ont été réalisés auparavant», ajoutant même: «L'aménagement du stade du 5-Juillet est une opération ordinaire qui est effectuée dans tous les pays du monde, mais que le problème réside dans le retard accusé par le championnat national de football, durant la saison dernière.» De quoi être convaincu que ce feuilleton n'est pas près de connaître une issue de sitôt, tant que des mesures radicales et rigoureuses ne sont pas prises par le MJS, premier responsable d'un secteur malade.