FORMULE 1 Hamilton s'impose à Singapour

finalement Hamilton a vécu un Grand Prix assez tranquille

Sans doute protégé par les dieux de la F1, le triple champion du monde est passé entre les gouttes de l'accident du départ.

Lewis Hamilton (Mercedes) s'est imposé hier à Singapour et profite de l'abandon de Sebastian Vettel (Ferrari) dès le premier tour pour s'échapper au championnat. Même dans ses rêves les plus fous, la nuit dernière, Lewis Hamilton (Mercedes) ne devait pas imaginer un tel scénario à Singapour. Alors qu'il n'était que 5e sur la grille, loin derrière le poleman Sebastian Vettel (Ferrari), l'Anglais s'est retrouvé en tête à la fin du premier virage. Sans doute protégé par les dieux de la F1, le triple Champion du monde est passé entre les gouttes de l'accident du départ (voir ci-dessous), qui a éliminé son rival pour le titre, et il a eu ensuite la piste libre jusqu'à la fin de la course. Après ce premier tour chaotique, l'adrénaline est retombée, malgré une piste mouillée par un orage juste avant le départ et s'asséchant de plus en plus. La voiture de sécurité est tout de même sortie à deux reprises, au 11e tour après l'accident de Daniil Kvyat (Toro Rosso) et au 38e tour après le crash de Marcus Ericsson (Sauber). Cela a permis à Daniel Ricciardo (Red Bull) de revenir à chaque fois dans le sillage de l'Anglais, mais alors que la Mercedes était bien en dessous de la Red Bull vendredi et samedi, en course elle était intouchable, sans doute aidée par les conditions pluvieuses et plus fraîches. Jamais Ricciardo n'a pu tenter un dépassement et finalement Hamilton a vécu un Grand Prix assez tranquille. Derrière le duo de tête, Valtteri Bottas (Mercedes), discret tout le week-end et dominé par son coéquipier, sauve un podium assez heureux. Carlos Sainz (Toro Rosso, 4e), Jolyon Palmer (Renault, 6e), qui disputait peut-être son dernier Grand Prix et Stoffel Vandoorne (McLaren, 7e), signent le meilleur résultat de leur carrière et sont les autres gagnants de cette drôle de course.

Quant aux Français, ils ont tous les deux réussi à entrer dans les points: Romain Grosjean (Haas) 9e, Esteban Ocon (Force India) 10e.