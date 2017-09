USM EL HARRACH Bira succède à Ifticène

Par Saïd MEKKI -

L'équipe de l'USMH n'a pas encore trouvé la stabilité pour le club

La situation que traverse l'USM El Harrach en ce début de saison est bien

alarmante et la nomination de Abdelkrim Bira, qui succède à Younès Ifticène, à la barre technique, constitue une lueur d'espoir pour les fans d'«Essafra» afin que leur club retrouve ses marques. En effet, aux dernières nouvelles, les responsables du club banlieusard se sont entendus avec le coach Abdelkrim Bira pour prendre la barre technique de l'équipe. D'ailleurs, Bira devait diriger sa première séance d'entraînement avec le groupe harrachi hier, au moment où on mettait sous presse. Pour en revenir aux raisons de cette crise au sein de l'USMH, qui sont bien connues, il suffit juste de rappeler cette instabilité administrative, ce changement de direction et de staff technique pour comprendre et surtout s'en convaincre. Mieux encore, faut-il aussi évoquer cette préparation qui a perturbé le groupe sans oublier surtout cette histoire du stade de Mohammadia qui n'a pas été homologué par la commission concernée de la Ligue de football professionnel (LFP). Et c'est justement ce qui explique les trois défaites consécutives de l'équipe sous la houlette du coach Younes Ifticène.

Le comble c'est que le coach Ifticène a jeté l'éponge deux semaines seulement après sa prise de fonction! Après la défaite en déplacement à Médéa, le président Bensemra a appelé à une réunion avec le staff technique au cours de laquelle il a demandé des explications au coach Ifticène tout en lui faisant quelques remarques et reproches. Et c'est donc le plus normalement du monde que le coach Younès déballe tout. Il évoque la «lourde pression» qu'il subit depuis sa prise en main de l'équipe. Mieux encore, en dehors de Khelili qu'il a ramené, les autres joueurs recrutés ne l'ont pas été sous sa coupe. D'autre part, le staff technique et les dirigeants auraient même accusé les joueurs de «tricherie»... La défense a été très fébrile et a encaissé pas moins de 5 buts en 3 matchs face à l'ES Sétif, le CR Bélouizdad et enfin l'Olympique de Médèa.

Quant à l'attaque, elle manque vraiment d'efficacité puisqu'elle n'est arrivée à marquer que deux buts en trois matchs. Or, l'USMH était ces dernières années, la meilleure équipe à revenir au score après avoir été menée. Ce qui, malheureusement, n'est plus le cas aujourd'hui. Avec les changements aussi bien sur le plan administratif que technique, il est évident qu'il lui sera difficile de retrouver ses marques avec de nouveaux joueurs dans l'effectif également à prendre en considération dans une analyse objective. Avec l'arrivée du coach Bira, les fans du club espèrent vraiment le déclic lors du prochain match à domicile face à une coriace équipe du CS Constantine. Et en évoquant la domiciliation, il est utile de noter qu'aux dernières nouvelles, la Commission d'homologation de la Ligue devrait effectuer une visite au stade du 1er-Novembre de Mohammadia (Alger), mardi prochain. Les travaux de réhabilitation de cette infrastructure auraient été achevés, il est donc évident que la commission effectue un passage pour homologuer le stade. Et c'est ce qu'espèrent justement aussi bien les responsables que les fans de l'équipe pour que le prochain match se déroule bel et bien au domicile initial du club. Beaucoup de travail dont celui psychologique est attendu de la part du nouveau coach Abdelkrim Bira qui aura l'avantage d'être secondé par deux enfants du club qui connaissent parfaitement l'équipe, à savoir Bechouche et Benomar. D'aucuns Harrachis comptent sur une réaction positive et donc un bon résultat pour ne pas dire une victoire lors du prochain match pour que les joueurs surtout, annihilent le doute qui s'est installé au sein du groupe.