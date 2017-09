L'ES Sahel se contente du nul contre Al Ahly Tripoli

L'Etoile sportive du Sahel s'est contentée d'un score vierge lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions face au club libyen d'Al Ahly Tripoli qui s'est joué à Alexandrie. Les hommes de Hubert Velud étaient les plus menaçants en première période et ils auraient dû revenir aux vestiaires avec un avantage, sans la maladresse de leur attaquant brésilien, Diogo Acosta, qui a raté l'immanquable devant le but libyen avant d'être expulsé à la 40e minute après une agression sur un joueur d'Al Ahly Tripoli. Le match a visiblement perdu en intensité en seconde période. L'ESS a parfaitement géré son infériorité numérique face à un adversaire qui a manqué de tranchant pour prendre à défaut la défense étoilée bien en place. Cependant, les dernières minutes ont été plutôt difficiles pour les étoilés, surtout que les joueurs d'Al Ahly Tripoli se sont projetés vers l'avant et ont tenté par tous les moyens de marquer. Le match se termine par un 0-0, l'ESS devra s'imposer par n'importe quel score lors du match retour à Sousse afin d'assurer sa qualification aux demi-finales.