ANDERLECHT Le coach de Hanni démis de ses fonctions

René Weiler, l'entraîneur suisse, a été remercié par le RSC Anderlecht pour lequel joue l'international algérien Sofiane Hanni. Un an après avoir débarqué en Belgique où il a remporté le championnat dans sa défunte édition, le technicien de 44 ans paie la mauvaise entame de la saison de son équipe. Le revers (3-0) à Munich face au Bayern en Ligue des champions conjugué au match nul (2-2) contre Courtrai le week-end dernier ont manifestement précipité son départ. L'actuelle 9e place en championnat avec neuf unités seulement y est pour beaucoup dans cette décision. «On a analysé la situation sereinement en interne. La conclusion est qu'il valait mieux arrêter. Nous ne commenterons pas les raisons de ce choix. Il est dommage, effectivement, de se séparer de l'entraîneur qui a remporté le titre il y a quelques mois à peine», a précisé Jo Van Biesbroeck, directeur opérationnel du RSCA. Cependant, sur son compte Twitter et le site officiel, Anderlecht n'a pas omis de remercier Weiler d'avoir contribué à la conquête du 34e titre de champion de Belgique du club et d'avoir atteint les quarts de finale de la Ligue Europa 2017. Le club de Bruxelles a précisé que le trio Nicolas Frutos, David Sesa et Thomas Binggeli, allait assurer l'intérim. Avec le team bruxellois René Weiler a dirigé 42 rencontres pour un bilan de 24 victoires,

10 nuls et neuf défaites.