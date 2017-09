BENZIA, MENEUR DE JEU DE LILLE "Convaincu qu'on va rebondir avec Bielsa"

Invité de beIN Sports avant-hier soir, Yassine Benzia est revenu sur le début de saison compliqué du LOSC en Ligue 1. L'ancien Lyonnais reste néanmoins serein.

Samedi soir, à Guingamp, Lille a concédé sa troisième défaite de la saison en championnat (1-0). Un revers qui confirme surtout les limites des joueurs de Marcelo Bielsa dans le jeu depuis le début du mois d'août. Invité de beIN Sports, Yassine Benzia a évoqué cette mise en jambes compliquée pour les Dogues. «C'est un début de saison difficile. Les résultats ne sont pas là. Il y a eu beaucoup de changements dans l'équipe pendant le mercato, et même au niveau du club, donc il faut s'adapter. On sait qu'on a peu de temps. Mais il y a de la qualité dans ce groupe, avec le temps les automatismes viendront», tente de se rassurer le milieu offensif du LOSC. Malgré les mauvais résultats de Lille, Yassine Benzia demeure ambitieux et veut croire que la roue va tourner dans le bon sens pour les Nordistes. «Le championnat est très long. Il n'y a eu que six journées. Il y a le temps. Mais il ne faut pas prendre trop de retard, devant ça prend beaucoup de points. L'objectif reste le même, le club veut terminer dans le Top 5. On aspire déjà à remonter au classement avant de viser les cinq premières places, mais le championnat est long et on aura des jours meilleurs», confie l'ancien joueur de l'OL. Très apprécié par Marcelo Bielsa qui voit en lui un maillon essentiel de son système dans le Nord, Yassine Benzia a également pris la défense de l'Argentin. «Marcelo Bielsa est un très, très grand coach. Regardez ce qu'en disent Guardiola ou Simeone (...) Le coach garde quand même confiance en nous. Il nous a dit après le match de ne pas lâcher, que les efforts consentis allaient finir par payer. Avec un tel coach et la qualité de l'équipe, ça va venir. Il ne faut pas se précipiter et travailler dur à l'entraînement pour basculer dans une spirale plus positive», précise le Lillois. L'heure n'est donc pas encore à l'affolement à Lille.