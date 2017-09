CHAMPIONNAT NATIONAL DE RAFLE ET BILLARD Le 2e tour national ce week-end à Sidi Bel Abbès

Quarante-huit athlètes, représentant 12 wilayas, seront engagés dans le deuxième tour du Championnat national (seniors/messieurs) de billard, prévu les 21 et 22 septembre courant à la salle «Red-Pool» de Sidi Bel-Abbès, a annoncé hier la Fédération algérienne de rafle et billard (FARB). Il s'agit des athlètes issus des wilayas d'Alger (5), Batna (5), Mostaganem (5), Sétif (2), Oran (2), Bordj Bou Arréridj (4), Khenchela (2), Sidi Bel-Abbès (8), Chlef (5), Tébessa (4), Biskra (4) et Béjaïa (2).

La réunion technique et le tirage au sort se feront juste avant la cérémonie d'ouverture, prévue le jeudi 21 septembre à 17h30. Après quoi, la compétition débutera vers 18h et se poursuivra jusqu'à inuit. Les qualifications reprendront le lendemain matin, et se poursuivront jusque dans l'après-midi, alors que les finales auront lieu à partir de 21h. La compétition se clôturera vendredi soir, avec la remise des prix aux lauréats, vers 21h30.