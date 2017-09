FC BARCELONE Dembélé imite Neymar sans le vouloir

Ousmane Dembélé (Barça) a un point commun avec Neymar désormais. En clair, l'ailier s'est blessé au même endroit que l'attaquant du PSG! Samedi dernier, Ousmane Dembélé a été victime d'une blessure au niveau de la cuisse gauche lors du match entre Getafe et le Barça (succès 2-1 des Barcelonais, 4e journée de Liga espagnole).

Résultat: l'ailier français a dû quitter ses partenaires en première période. Le staff médical du FC Barcelone craint que l'ancien détonateur de Dortmund soit indisponible pendant environ «trois semaines». Il s'agit d'un coup dur pour les Blaugranas. L'entraîneur, Ernesto Valverde, devra aligner un autre artilleur au cours des jours et des semaines à venir. Cette blessure tombe au très mauvais moment pour Ousmane Dembélé qui prenait doucement ses marques en Catalogne. D'après le site de Marca, le natif de Vernon a vécu la même mésaventure qu'un certain... Neymar (PSG, ex-Barça) au Coliseum Alfonso Pérez! En janvier 2014, le goleador brésilien, qui s'exprimait alors aux côtés de Lionel Messi et consorts, avait été victime d'une entorse à la cheville droite.

Souhaitons simplement à Ousmane Dembélé de vite se remettre de sa blessure et ensuite de cartonner autant que Neymar avec le Barça. Le footballeur âgé de 20 ans a énormément de pain sur la planche afin de justifier le prix exorbitant de son transfert durant le mercato. Rappelons que le FC Barcelone avait déboursé 105 millions d'euros pour le déloger de Dortmund.