FOOTBALL Démission du DTN Fodil Tikanouine

Le directeur technique national (DTN) de la Fédération algérienne de football (FAF), Fodil Tikanouine, a démissionné de son poste pour des «raisons personnelles» à peine cinq mois après son installation, a annoncé hier la FAF sur son site officiel.

Selon la même source, Tikanouine, a rencontré le président de la FAF, Kheïreddine Zetchi, à qui il a remis la démission de son poste pour des raisons personnelles. Le président de la FAF, «sensible aux arguments de Tikanouine, a accepté sa démission tout en le remerciant pour tout le travail qu'il a accompli depuis sa prise de fonction et, plus globalement, pour son apport au football algérien depuis de très longues années», a souligné l'instance fédérale. Agé de 73 ans, Tkanouine avait été installé à la tête de la direction technique nationale de la FAF le 10 avril dernier en remplacement de Toufik Korichi qui avait par la suite démissionné de la DTN.

Tikanouine avait dirigé la DTN, une première fois entre 1982 et 1985, avant de revenir en 1989 alors que son troisième passage était entre 2006 et 2011.

Son retour aux affaires pour la quatrième fois n'aura duré que quelques mois.